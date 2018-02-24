Глава Минэкономразвития заявил, что повышение S&P рейтинга РФ поможет притоку капитала

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что повышение агентством S&P рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня поможет притоку капитала.

«Повышение рейтинга РФ до инвестиционного уровня будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке облигаций федерального займа ниже 7% по долгосрочным бумагам», – сказал Орешкин, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования, а также расширит возможности долгового финансирования инфраструктуры.