В Сети появились фото новой Lada Vesta Sport

На этой недели на дорожные испытания в Сургут прибыла новая LADA Vesta Sport. Очевидцы уже выложили первые фотографии новинки в Сеть.

Как заверяют эксперты, тестовая версия «спортивного» седана практически ничем не отличается от обычной версии LADA Vesta. Отличия лишь состоят в том, что на колесных дисках пять болтов, у новой модели заниженный клиренс и двойные патрубки выхлопной системы. Об этом сообщает портал Masscars.

По словам специалистов, ожидается, что у LADA Vesta Sport будет новый мощный двигатель, но пока его характеристики остаются неизвестными.