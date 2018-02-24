S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте со спекулятивного «BB+» до инвестиционного уровня «BBB-». Об этом сказано на сайте агентства.

Рейтинг государства в национальной валюте также был повышен с «BBB-» до «BBB». Кроме того, наблюдается улучшение в краткосрочных рейтингах по обязательствам в национальной и иностранной валютах, показатели изменились с «B/A-3» до «А-3/A-2».

В агентстве добавили, что российская экономика смогла адаптироваться к более низким ценам на сырье и международным санкциям из-за того, что был выбран правильный путь взвешенной денежно-кредитной политики.

В заявлении организации сказано, что недавние отзывы лицензий некоторых частных банков не подорвали денежную стабильность, и наблюдается ранние признаки восстановления кредитования.