На свет появился поросенок со слоновьим хоботом
За новорожденным установлено круглосуточное дежурство, его кормят из бутылочки молоком потому, как у него не получается сосать материнское молоко.
Фото: mirror.co.uk
Видео: mirror.co.uk
В одном из сел Таиланда, в провинции Накхонпханом, на свет появился поросенок-мутант с хоботом, как у слона. В судьбе необычного животного принимают участие практически все деревенские жители. По их словам, поросенок очень слаб.
«Он выглядит, как маленький слоненок. Мне жалко его», – рассказал фермер Нисаа Сихала, сообщает Mirror.
Жители села установили круглосуточное дежурство и кормят из бутылочки молоком потому, как у него не получается сосать материнское молоко.