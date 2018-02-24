На свет появился поросенок со слоновьим хоботом

В одном из сел Таиланда, в провинции Накхонпханом, на свет появился поросенок-мутант с хоботом, как у слона. В судьбе необычного животного принимают участие практически все деревенские жители. По их словам, поросенок очень слаб.

«Он выглядит, как маленький слоненок. Мне жалко его», – рассказал фермер Нисаа Сихала, сообщает Mirror.

Жители села установили круглосуточное дежурство и кормят из бутылочки молоком потому, как у него не получается сосать материнское молоко.