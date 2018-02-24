В Великом Новгороде пьяный водитель сбил зебре четверых детей

В Великом Новгороде пьяный водитель на пешеходном переходе сбил четверых детей и скрылся с места инцидента. Следственный комитет России по Новгородской области проводит доследственную проверку по данному делу.

По предварительным данным, вечером 23 февраля на улице Ломоносова 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил подростков.

«Двое несовершеннолетних доставлены в травмпункт. Еще один мальчик и девочка госпитализированы в детскую областную клиническую больницу», – сказано на сайте СК по региону.

Отмечается, водитель с места происшествия скрылся, но был установлен и задержан.

По итогам проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.