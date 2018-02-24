В Великом Новгороде пьяный водитель сбил зебре четверых детей
Вечером 23 февраля на улице Ломоносова 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил подростков. Водитель с места происшествия скрылся, но был установлен и задержан.
Фото: СУ СК РФ по Новгородской области
В Великом Новгороде пьяный водитель на пешеходном переходе сбил четверых детей и скрылся с места инцидента. Следственный комитет России по Новгородской области проводит доследственную проверку по данному делу.
По предварительным данным, вечером 23 февраля на улице Ломоносова 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил подростков.
«Двое несовершеннолетних доставлены в травмпункт. Еще один мальчик и девочка госпитализированы в детскую областную клиническую больницу», – сказано на сайте СК по региону.
Отмечается, водитель с места происшествия скрылся, но был установлен и задержан.
По итогам проверочных мероприятий следователями будет принято процессуальное решение.