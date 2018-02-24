Минфин США работает с ФБР над новыми антироссийскими санкциями

Минфин Соединенных Штатов в течение нескольких недель представит новые антироссийские санкции. Об этом сказал глава ведомства Стивен Мнучин.

«Мы работаем над санкциями против Российской Федерации. Я могу вас заверить, что все находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме – прим. ред.) в течение нескольких следующих недель, и мы будем разговаривать по этому поводу», – заявил Мнучин, сообщает РИА Новости.

Также он добавил, что ведомство ведет активную работу с ФБР по поводу санкций против россиян.