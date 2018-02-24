Белый дом закрыли из-за врезавшейся в заграждение машины

В Соединенных Штатах перекрыты входы в Белый дом из-за машины, которая врезалась в заграждение.

Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылась на информацию Секретной службы.

Отмечается, что за рулем автомобиля была женщина.

По уточненным сведениям, на территорию Белого дома проникновения не было. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося инцидента.