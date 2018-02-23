Родченков дал интервью BBC в маске и очках

Информатор WADA Григорий Родченков заявил, что МОК должен запретить российским атлетам на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане идти с флагом России.

«Это самый важный момент в истории Международного олимпийского комитета. Он должен показать, насколько МОК тверд в борьбе с допингом. Если разрешат флаг, то это будет худшим решением. Тогда Олимпиада умрет», – сказал Родченков в интервью британскому телеканалу BBC.

На съемках Родченков предстал в новом образе – в очках и закрытой маске. Ученый боится за жизнь. Напомним, в конце 2017 года Родченков изменил внешность: теперь он не носит усы, у него другой цвет волос, а также при помощи пластики Родченков изменил форму губ.