Боевики обстреляли ракетами жилой квартал Дамаска

Жилой квартал Дамаска был обстрелян ракетами боевиков. Взрывной волной выбиты десятки окон в нескольких многоквартирных домах.

По предварительным данным, результате обстрела погибли два человека, 36 ранено. На месте ЧП работают медики, полиция, военные, район оцепили. Жители окрестных домов и коммунальщики устраняют последствия удара боевиков.

«Это была ракета, сначала я услышал страшный гул, потом была яркая вспышка, взрыв и дальше я ничего не помню!», - рассказывает один из раненых.

«Когда ракета попала в дом, на улице было много людей. Мне повезло, я не пострадал», - говорит очевидец.

По данным сирийской разведки, удар был нанесен ракетой кустарного производства. Предварительно обстрел велся из Восточной Гуты. Боевики готовили атаку именно к 23 февраля.