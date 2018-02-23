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Боевики обстреляли ракетами жилой квартал Дамаска

Максим Гриценко
23:24 23.02.2018
На месте ЧП работают медики, полиция, военные, район оцеплен. По предварительным данным, результате обстрела погибли два человека, 36 ранено.

Жилой квартал Дамаска был обстрелян ракетами боевиков. Взрывной волной выбиты десятки окон в нескольких многоквартирных домах.

По предварительным данным, результате обстрела погибли два человека, 36 ранено. На месте ЧП работают медики, полиция, военные, район оцепили. Жители окрестных домов и коммунальщики устраняют последствия удара боевиков.

«Это была ракета, сначала я услышал страшный гул, потом была яркая вспышка, взрыв и дальше я ничего не помню!», - рассказывает один из раненых.

«Когда ракета попала в дом, на улице было много людей. Мне повезло, я не пострадал», - говорит очевидец.

По данным сирийской разведки, удар был нанесен ракетой кустарного производства. Предварительно обстрел велся из Восточной Гуты. Боевики готовили атаку именно к 23 февраля. 

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