Опубликованы кадры смертельной драки питбуля против кабана в Индонезии

В Индонезии процветают бои собак против кабанов. Поединки животных проходят на закрытых территориях, на трибунах сидят сотни людей.

Зрители наблюдают за кровавым зрелищем, многие из них делают ставки, в случае победы, владелец собаки, участвующей в драке, получает солидный гонорар. Судьба хряков менее завидна, если свинья пострадала во время боя – его пускают на мясо.

Часто сражения заканчивается смертью зверей. Во всем мире многие зоозащитники выступают против боев среди животных, однако этому спорту в Индонезии много лет, и на сегодняшний день страна не готова отказываться от древних традиций.

Кадры одной из таких драк опубликованы в Сети. На них видно, как разъяренные животные калечат друг друга. Кто победил в этой схватка, не известно.