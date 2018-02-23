В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества: видео

Москва отметила День защитника Отечества праздничным фейерверком.

Пиротехническое шоу, в котором были задействованы более 70 салютных установок, прошло на четырнадцати городских площадках.

Небо над столицей было расцвечено десятью тысячами фейерверочных выстрелов.

Синхронность все залпов корректировали по радиосвязи.

А на Поклонной горе салютовали в честь 100-й годовщины образования Красной армии еще и из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.