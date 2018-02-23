Космонавт Шкаплеров показал озеро астероидного происхождения

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей странице в Twitter сделанную из космоса фотографию озера астероидного происхождения – Маникуаганского водохранилища.

Водоем расположен в Канаде вокруг скалы Маникуаган. Озеро возникло в кратере на месте падения крупного астероида 214 миллионов лет назад.

«Озеро Маникуаган представляет собой кольцо воды, окружающее остров диаметром в семьдесят километров. Оно сформировалось в кратере, который появился здесь 214 млн лет назад, на месте астероидного удара», - написал Шкаплеров.

Космонавт отметил, что получить такой кадр ему удалось не только благодаря профессиональной фотоаппаратуре, но и потому что Международная космическая станция сейчас расположена на околоземной орбите, МКС отделяет от Земли всего 408 километров.