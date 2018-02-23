Огромный питон в поезде вызвал панику среди пассажиров: видео

Огромный питон забрался в пригородный поезд в Индонезии и испугал пассажиров. Рептилия внезапно появившаяся уже во время движения, заставила всех людей в панике бежать в другой конец вагона.

Судя по видео, снятого в поезде, питон расположился на одном из сидений, а пассажиры пытаются спастись от него и убегают с громкими криками. И только два отважных мужчины решаются поймать змею.

Питон попытался спрятаться между сиденьем и стеной вагона, но один из пассажиров все-таки смог схватить его.

Как отмечает издание The Sun, питона передали сотрудникам железной дороги на следующей остановки.