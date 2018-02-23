Огромный питон в поезде вызвал панику среди пассажиров: видео
Двое мужчин смогли схватить змею и передали ее сотрудникам железной дороге на ближайшей остановке.
Видео: Asia Wire
Огромный питон забрался в пригородный поезд в Индонезии и испугал пассажиров. Рептилия внезапно появившаяся уже во время движения, заставила всех людей в панике бежать в другой конец вагона.
Судя по видео, снятого в поезде, питон расположился на одном из сидений, а пассажиры пытаются спастись от него и убегают с громкими криками. И только два отважных мужчины решаются поймать змею.
Питон попытался спрятаться между сиденьем и стеной вагона, но один из пассажиров все-таки смог схватить его.
Как отмечает издание The Sun, питона передали сотрудникам железной дороги на следующей остановки.