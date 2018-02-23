Львы набросились на посетителей сафари-парка: видео

В британском Уэст-Мидлендсе в сафари-парке семейство львов набросилось на кроссовер, в котором находились два друга со своими детьми. Видео, как львы бегут на машину было опубликовано в Сети.

До людей хищники добраться не смогли, но вот автомобилю досталось. Несколько хороших царапин и отпечаток огромной лапы поразили его владельцев.

«Это был настоящий шок, но я знал, что не могу показать эмоции и закричать, потому что это испугало бы детей», – рассказал один из находившихся в машине мужчин изданию The Sun.

Люди просидели в автомобиле около часа, пока сотрудники парка пытались успокоить разбушевавшихся животных.

Причем мужчины рассказали, что дети даже обрадовались такому «нападению» хищников и всю дорогу до дома говорили только об этом.