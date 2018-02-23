У актера Стивена Фрая обнаружили рак

Шестидесятилетний британский актер и писатель Стивен Фрай рассказал, что у него обнаружили рак простаты, сообщает Daily Mail.

Актер прошел двухмесячный курс лечения от болезни, однако из-за того, что она прогрессировала, ему пришлось перенести операцию по удалению простаты и 11 лимфатических узлов.

В настоящее время Фрай ожидает результатов анализов и надеется, что ему удалось избавиться об рака.

«Я надеюсь, что у меня останутся еще несколько лет на этой планете. Сейчас я наслаждаюсь жизнью, это замечательная вещь», – сказал актер.

Фрай объяснил, что о его болезни знали лишь близкие, но из-за появившихся слухов он был вынужден рассказать о борьбе с раком.