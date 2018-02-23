Сторонники Саакашвили готовили теракт в Верховной раде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о планах сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроить взрыв в Верховной раде. По словам Луценко, вокруг Саакашвили собираются «чрезвычайно агрессивные лица».

«Мы изъяли 20 килограммов пластида. Для сведения: 20 килограммов пластида снесут одну стену Верховной рады полностью. И это факт», – сказал Луценко в интервью изданию «Левый берег».

Помимо этого, сторонники политика готовили захват украинского парламента и собирались напасть на нардепов прямо во время заседания.

«Мы задержали группы с кучей оружия, которые собирались захватывать парламент. И это факт. Был молодой человек, он собирался бросать с балкона боевую гранату в зал Верховной рады», – добавил Луценко.

Генпрокурор отметил, что, скорее всего, сам Саакашвили и не знает об этом, но «выбранная им риторика притягивает к себе безумцев», которых «в нищенстве страны» очень много.

Из-за коллизии в законах Украины прокуратура не может возбудить уголовное дело за незаконный переход границы Саакашвили, поскольку по закону это административное правонарушение, но при этом можно преследовать в уголовном порядке за помощь в его организации.