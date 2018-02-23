Запрос «С 23 Февраля» вырвался в топ украинского Google

Граждане Украины активно интересуются Днем защитника Отечества. Об этом свидетельствует статистика запросов, набранных в украинском сегменте Google.

Так, запрос «23 Февраля поздравления» стал одним из самых популярных за четверг и пятницу и занимает две первые строчки Google Trends. Причем украинцы искали в поисковике как информацию о празднике, так и открытки с поздравлением ко Дню защитника Отечества.

Накануне, в четверг, количество запросов, связанных с праздником, достигало 50 тысяч. И это несмотря на то, что в 2014 году президент Украины Петр Порошенко отменил указ о праздновании 23 Февраля и перенес его на 14 октября – день создания запрещенной на территории России Украинской повстанческой армии (УПА).