Гигантская мурена атаковала дайвера в ЮАР: видео

Огромная мурена напала на дайвера в Южной Африке. Инцидент произошел в бухте Содвана.

Польский аквалангист Бартош Лукасик совершил погружение, чтобы осмотреть коралловый риф, и увидел двух мурен. На кадрах, размещенных в Сети, видно, как одна из них широко раскрыла пасть, чтобы напугать противника, а затем атаковала молодого человека.

Лукасику удалось оторваться от крупной рыбы, он не пострадал. Дайвер рассказал, что не провоцировал мурен и не знает, по какой причине они на него напали.