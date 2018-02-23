Я горжусь своим сыном – отец погибшего в Сирии майора Романа Филипова поблагодарил россиян за поддержку

На церемонии вручения «Золотой Звезды» Героя России родственникам погибшего в Сирии майора Романа Филипова президент РФ Владимир Путин сравнил пилота Су-25 с защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы и Сталинграда.

«Потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь человека земная всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление мужества и героизма, преданности своей Родине», – сказал Путин.

Отец Романа Филипова Николай Серафимович в ответном слове поблагодарил российского президента за высокую оценку государственно-военной службы его сына и за слова поддержки семье погибшего летчика.

«Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком, и его мечта сбылась. Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом – международным терроризмом. И когда пробил час, выполнил воинский долг до конца. Только теперь я понял, сколько у Романа друзей. Нас окружили заботой и вниманием командование, сослуживцы, офицеры, нас поддерживают незнакомые люди из всех регионов страны. Спасибо всем за это! Я горжусь своим сыном, я горжусь нашей армией, я горжусь нашей великой родиной, Россией», – сказал Николай Филипов.

Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля 23 февраля передал родственникам погибшего в Сирии летчика Романа Филипова «Золотую Звезду» Героя России.

Третьего февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, российский летчик до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия. После окружения тяжело раненный Филипов крикнул: «Это вам за пацанов!» – и подорвал себя гранатой.