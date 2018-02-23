Путин поблагодарил всех, кто участвовал в операции в Сирии
Церемония вручения государственных наград проходила в Георгиевском зале Московского Кремля.
Президент России Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества и проходящем в Георгиевском зале Московского Кремля, поблагодарил российских военнослужащих, участвовавших в боевой операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Российской Федерации отметил блестящую подготовку военных, их профессионализм, решительность и бесстрашие.
«Хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики», – сказал глава государства во время вручения наград в Кремле.
В ходе торжественной церемонии Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России семье погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.