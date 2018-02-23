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Путин вручил Звезду Героя России семье погибшего в Сирии летчика Филипова

Вадим Синицын
14:27 23.02.2018
Роман Филипов был представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля 23 февраля вручил государственные награды. «Золотую Звезду» Героя России он передал родственникам погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

Награду из рук главы государства приняли вдова погибшего летчика Ольга Филипова, а также его родители Николай Серафимович и Елена Викторовна.

Третьего февраля при выполнении облета зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, российский летчик до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская их к себе.

После окружения, когда расстояние до террористов сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный Филипов крикнул: «Это вам за пацанов!» и подорвал себя гранатой.

Восьмого февраля в Воронеже состоялась церемония прощания с геройски погибшим в Сирии пилотом Су-25. Проводить Филипова в последний путь пришли более 30 тысяч человек.

Указом президента Владимира Путина ему было посмертно присвоено звание Героя России.

На церемонии вручения госнаград 23 февраля президент также вручил орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова – гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг», орден Суворова – Краснознаменному Южному военному округу.

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