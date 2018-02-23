Airbus показал полет первого воздушного такси: видео

Компания Airbus опубликовала видео с демонстрацией полета своего летающего такси, получившего название Alpha One проекта Vahana. Запись доступна на YouTube.

По данным СМИ, демонстрационный полет состоялся еще в январе этого года в Орегоне. Габариты летательного средства составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Летающее такси может поднять в воздух 745 килограммов.

Аппарат является дроном и полностью работает на электричестве. Конструкционно он – конвертоплан, обладает восемью пропеллерами и шестью роторами. Alpha One способен подниматься вертикально вверх и регулировать положение крыльев самостоятельно.

Во время тестового полета такси взлетело на пять метров и держалось в небе 53 секунды. В Airbus планируют выпустить его на коммерческий рынок к 2020 году.