Самый верный пес умер на могиле хозяина спустя десять лет после его смерти

Верный пес по кличке Капитан умер на могиле своего хозяина Мигеля Гузмана, отказавшись покидать ее в течение десяти лет. Об этом пишет издание The Sun.

Отмечается, что 15-летняя немецкая овчарка умерла от почечной недостаточности на том самом месте, где был похоронен ее хозяин в 2006 году, на муниципальном кладбище виллы Карлос Пас в аргентинском штате Кордова.

После того как Гузман скончался, пропала его собака. Спустя несколько месяцев семья мужчины обнаружила Капитана на могиле его хозяина. До сих пор никто не знает, как псу удалось обнаружить место захоронения. По словам директора кладбища, собака появилась там и стала бродить по всей территории, пока не нашла то самое место.