В Москве создадут реагенты, которые не портят обувь

Московские власти приступили к разработке новой формулы реагентов для столичных улиц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со студентами в Российском университете транспорта.

«Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов специальный институт, специально сделали максимально щадящий состав», – заявил Собянин в ответ на жалобы студентов о том, что реагенты, которыми посыпают московские улицы, портят обувь.

Градоначальник отметил, что в европейских странах зимние дороги посыпают поваренной солью, в Москве же используют реагенты со специальным составом, который в настоящее время является самым оптимальным из того, что есть. Об этом сообщает РИА Новости.