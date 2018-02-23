На военной базе Китсап в США неизвестный угрожал устроить взрыв

В США задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на военно-морской базе Китсап в штате Вашингтон. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице базы в соцсети Facebook.

Отмечается, что 22 февраля к территории военно-морской базы подъехал грузовик. Находившийся за рулем автомобиля мужчина утверждал, что в его транспортном средстве есть взрывные устройства.

Командир базы, капитан Алан Шрейдер сообщил, что сейчас водитель грузовика задержан. Также Шрейдер добавил, что на базе установлен периметр безопасности, объявлена тревога.

«Ситуация под контролем», – сказал командир базы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. В расследовании происшествия принимают участие представители Федерального бюро расследований Соединенных Штатов.