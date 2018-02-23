Савченко предрекла «большую войну» в Европе

Депутат украинской Рады Надежда Савченко считает, что в Европе через четыре-пять лет может вспыхнуть большая война. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.

По ее мнению, на востоке Украины миротворческая миссия не позволит закончить вооруженное противостояние в Донбассе, при этом конфликт будет разрастаться.

«Года через четыре, максимум – пять, нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом», – сказала Савченко.

Она также заявила, что Украина в этой войне будет полигоном.

Альтернативой данного развития событий Савченко видит в смене власти на Украине и в России.