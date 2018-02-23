Курорты в Крыму снизят цены на отдых

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что в нынешнем курортном сезоне на полуострове ожидается снижение цен на отдых.

«В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение – возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас», – сказал он, сообщает РИА Новости.

Волченко также подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс Крыма подготовил напрямую в места размещения отдыхающих системное предложение по поставкам всех групп товаров.

«Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты», – добавил министр.

По словам Волченко, поставки будут вестись без посредников, а в последующем будут открыты логистические центры. «Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха», – отметил он.

Как заявил министр курортов и туризма Республики Крым, в курортных регионах уже ведется процесс урегулирования стоимости на аренду земли в сторону снижения арендной ставки, это положительном образом скажется на ценообразовании на отдых.