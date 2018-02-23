Названы сроки начала съемок девятого эпизода «Звездных войн»

Режиссер Джей Джей Абрамс рассказал, когда стартуют съемки девятого эпизода «Звездных войн».

«У нас есть сценарий, и это очень много для меня значит», – заявил Абрамс в программе Стивена Кольбера, сообщает JustJared.

По его словам, начало съемок намечено на конец июля этого года.

Ожидается, что в финальную часть новой трилогии вернутся все основные звезды, в том числе Джон Бойега, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли и Оскар Айзек.

Напомним, фильм «Звездные войны: Эпизод IX» на экраны должен выйти 24 мая 2019 года. Кинолента станет заключительной в третьей трилогии киносаги.