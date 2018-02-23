Как пережить холода: в Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике обморожения

В Роспотребнадзоре дали рекомендации гражданам по профилактике обморожения.

«К обморожению на морозе могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний», – сказано на сайте ведомства.

Также отмечается, что для того, чтобы не обморозится нужно соблюдать некоторые простые правила, в частности, носить свободную теплую одежду, не употреблять алкогольные напитки, не курить, а также избегать ветра.

Ранее сообщалось, что в Центральных регионах России ожидаются аномальные холода. В некоторых районах столбик термометра опустится до –35 °C.