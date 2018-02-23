Ученые заявили, что просмотр телевизора грозит развитием опасных заболеваний

Ученые выяснили, что постоянный просмотр телевизора грозит ухудшением здоровья из-за негативного воздействия на органы зрения и малой подвижности, а также такое занятие негативно сказывается на психике человека.

Также эксперты предупреждают, что такое увлечение имеет плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе, что может привести к риску венозного тромбоэмболизма (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом).

Первая стадия этого заболевания образуется после формирования сгустка крови в глубоких венах ног и тазовой части тела. В результате чего появляется препятствие в движении потока крови. На второй стадии сгусток перемещается в другие органы. И если он попадет, например, в легкие, то это станет причиной легочной эмболии.В исследовании участвовали 15-16 тысяч американцев в возрасте 45-46 лет. Ученые проанализировали сведения о них, получаемые с 1987 года. Также участников эксперимента опрашивали на предмет их самочувствия, вредных привычек и уровня физической активности.

К 2011 году ученые зафиксировали 691 случай образования венозного тромбоэмболизм. Кроме того, оказалось, что люди, которые любят сидеть перед телевизором, в 1,7 раза больше подвержены риску развития заболевания. Об этом сообщает Health.