Умер журналист и дипломат Валентин Фалин

На 92-м году жизни умер выдающийся дипломат и журналист Валентин Фалин. Об этом рассказали его родственники, сообщает РИА Новости.

Фалина считали одним из талантливейших дипломатов 1970-х. С 1971 по 1978 года он был послом СССР в ФРГ. После этого стал одним из руководителей Отдела международной информации ЦК КПСС.

В 80-х годах Фалин работал политическим обозревателем в «Известиях» и председателем правления агентства печати «Новости» (предшественник современного МИА «Россия сегодня»). В 90-х – Фалин был назначен секретарем Центрального комитета КПСС. С 1992 года он занимался общественной деятельностью и научной работой.