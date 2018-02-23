СМИ: испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами «Спартака» в Бильбао

В столкновениях болельщиков «Атлетика» и «Спартака» в Бильбао до начала ответного матча 1/16 финала Лиги Европы умер испанский полицейский. Об этом сообщает El Mundo.

По данным издания, сотрудник полиции был одним из пятерых пострадавших в результате беспорядков.

Ранее сообщалось, что произошло столкновение между сотрудниками полиции и фанатами российской команды. Как заявили очевидцы, на месте инцидента были слышны несколько хлопков, похожие на взрывы от петард.

В Бильбао закончился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Атлетик» и «Спартак». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу российской команды. В первой игре «Спартак» на своем поле проиграл «Атлетику» со счетом 1:3. Таким образом, несмотря на победу, «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы.