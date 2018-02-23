В Словакии автомобиль въехал в группу детей
В результате инцидента по меньшей мере 12 детей пострадали, двое получили тяжелые ранения.
Фото: korkepsk / Twitter
В Словакии автомобиль врезался в группу детей недалеко от города Попрад. Об этом рассказал представитель полиции, сообщает Aktualne.sk.
«Водитель из города Кежмарок не получил в результате происшествия практически никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его автомобиль занесло при повороте», – сказано в сообщении издания.
Уточняется, что в результате инцидента по меньшей мере 12 детей пострадали, двое получили тяжелые ранения, четверо – травмы средней тяжести, у остальных наблюдаются легкие ранения.
Всех пострадавших доставили в больницы. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.