В Словакии автомобиль въехал в группу детей

В Словакии автомобиль врезался в группу детей недалеко от города Попрад. Об этом рассказал представитель полиции, сообщает Aktualne.sk.

«Водитель из города Кежмарок не получил в результате происшествия практически никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его автомобиль занесло при повороте», – сказано в сообщении издания.

Уточняется, что в результате инцидента по меньшей мере 12 детей пострадали, двое получили тяжелые ранения, четверо – травмы средней тяжести, у остальных наблюдаются легкие ранения.

Всех пострадавших доставили в больницы. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.