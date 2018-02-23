Украинский блогер Суворов прокомментировал драку с телеведущим Норкиным

Украинский политолог и блогер Дмитрий Суворов прокомментировал драку с телеведущим Андреем Норкиным в эфире телеканала НТВ. Видео комментария Суворов опубликовал на своей странице социальной сети Facebook.

Суворов сказал, что из-за слов депутата из Германии Андреаса Маурера его «переполнили эмоции».

Как заявил политолог, потасовку начал Норкин, которому хотелось «рвануть тельняшку на груди». Суворов добавил, что не видит смысла извиняться перед Норкиным. Также блогер отметил, что он извинился пред девушкой-редактором, которая в начале драки упала.