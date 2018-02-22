Сотрудники МЧС ликвидируют последствия крупного ДТП с участием автобуса и грузовика под Кемерово

Под Кемерово в Чебулинском районе на федеральной трассе Р-255 в 01:50 по местному времени в оперативно-дежурную смену поступила информация о крупной аварии с участием автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

По неофициальным данным, в аварии погибло от двух до пяти человек, пострадали девять человек.

На место происшествия выехала оперативная группа и спасатели ПЧ-3 ФГКУ «8 ОФПС по Кемеровской области». Всего от МЧС России к ликвидации аварии привлечены 38 человека и 3 единицы техники.