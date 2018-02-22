Фанаты «Спартака» устроили беспорядки в Бильбао перед матчем с «Атлетиком»

Перед матчем Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» в Бильбао начались столкновения между болельщиками российской команды и местной полицией.

Болельщики «Спартака» перед матчем прошли по городу с песней, после этого, по словам очевидцев, началось столкновение между сотрудниками полиции и фанатами российской команды, сообщает «Чемпионат».

Как заявили свидетели, также были слышны несколько хлопков, похожие на взрывы от петард.

Сообщается, что накануне фанатами «Атлетика» было устроено антифашистское шествие.

В настоящее время «Атлетик» принимает на своем поле российскую команду в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.