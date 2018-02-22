Спецслужбы РФ и Аргентины провели операцию по пресечению наркотрафика

Спецслужбы России и Аргентины провели совместную спецоперацию по пресечению наркотрафика, сообщил ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика. Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, подробности будут оглашены как только это станет возможным.

Отмечается, что в декабре 2017 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны на постоянной основе обязуются развивать взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом, а также с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, торговлей людьми, пиратством, киберпреступностью, отмыванием денег, экономическими и прочими транснациональными преступлениями.