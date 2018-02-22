В Черновцах разрешили вывешивать бандеровское знамя

Депутаты городского совета украинского города Черновцы приняли решение об использовании красно-черного флага «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (ОУН-УПА*) во время отдельных праздников. Об этом говорится на сайте мэрии.

Как заявили в мэрии, различным учреждениям и организациям также рекомендуется вывешивать бандеровское знамя «в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы».

Подобное решение также приняли Киевский, Львовский и Ивано-Франковский горсоветы.

Напомним, украинский лидер Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА* статус «борцов за независимость» страны. Также участники организации получили право на социальные гарантии.

Накануне на флагштоке перед Львовским городским советом впервые появился красно-черный флаг.

*ОУН-УПА – запрещенная в России экстремистская организация