На праздничные выходные в Москве все парковки будут бесплатными

Все наступающие выходные в Москве автолюбители смогут парковаться бесплатно, сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

С 23 по 25 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества не надо будет платить за стоянку автомобиля на всей территории платного парковочного пространства города.

«При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме, по действующим тарифам», - уточнили в ГКУ «АМПП».

Автомобилистам также напомнили о необходимости соблюдений правил остановки и стоянки автомобилей.

В организации отметили, что 23 февраля в связи с проведением демонстрации и митинга, посвященных столетию советской армии и военно-морского флота, в центре Москвы будут перекрыты несколько улиц.