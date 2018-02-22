Коалиция во главе с США признала гибель 841 мирного жителя в Ираке и Сирии

Коалиция во главе с США признала, что от ее ударов в Ираке и Сирии погибли более 800 мирных жителей. Об этом говорится в заявлении коалиции.

«Основываясь на доступной информации, объединённый штаб операции считает, что минимум 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что еще 485 сообщений о жертвах среди мирного населения изучаются.

В конце ноября коалиция подтвердила гибель 801 мирного жителя в результате ее авиаударов.

США и их союзники проводят в Сирии и Ираке против террористов «Исламского государства»* с августа 2014 года. При этом в Сирии они действуют без согласия официального Дамаска.

«Исламское государство»* (ИГИЛ*) - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России