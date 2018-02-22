Это не бокс: глава СЖР прокомментировал драку в прямом эфире НТВ

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев высказался после драки ведущего Андрея Норкина и украинского эксперта Дмитрия Суворова в прямом эфире НТВ.

Соловье призвал коллег не превращать телестудию в боксерский ринг, пишет ТАСС. Он призвал журналистов к дипломатичному обсуждению острых проблем и возникающих споров.

«Они не на ринге, а в студии. В студии нужно вести себя. Это не бокс», - отметил глава СЖР.

Ранее в эфире политической программы на НТВ телеведущий Андрея Норкин и украинский эксперт Дмитрий Суворов подрались во время обсуждения ситуации в Донбассе. После чего телеканал принес извинения телезрителям, ставшим свидетелями подобной ситуации.