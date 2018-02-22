Россия временно запретит ввоз молочной продукции из Белоруссии

РФ с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок и другой молочной продукции. Об этом сообщается в письме Россельхознадзора.

Такое решение было принято после совещания и «обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии в Россию».

Под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризованные наливом сливки, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.