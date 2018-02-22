Россия временно запретит ввоз молочной продукции из Белоруссии
РФ с 26 февраля запрещает ввоз из Белоруссии молока, сливок и другой молочной продукции. Об этом сообщается в письме Россельхознадзора.
Такое решение было принято после совещания и «обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Белоруссии в Россию».
Под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризованные наливом сливки, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.
«Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой Республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в РФ продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений», – говорится в сообщении российского ведомства.