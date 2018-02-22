Пассажир снял удар молнии в крыло самолета Ryanair, летевшего в Дублин

Инцидент произошел 17 февраля. Как пишет британское издание Mirror, пассажир успел снять на камеру своего телефона ударившую в самолет молнию в момент, когда воздушное судно попало в грозу.

Отмечается, что большинство пассажиров, по всей видимости, не увидели удара молнии, поэтому они не паниковали.

Как отметили в авиакомпании, инцидент произошел почти сразу после вылета, однако самолет благополучно долетел до места назначения. Инженеры Ryanair осмотрели воздушное судно по прилете и не обнаружили никаких поломок.