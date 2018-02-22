В США радиоведущая родила в прямом эфире

Ведущая радиостанции The Arch в американском Сент-Луисе Кэссиди Проктор родила ребенка в прямом эфире, сообщает KSDK.

Как рассказал телеканалу соведущий девушки Спенсер Грейвз, Кэссиди на протяжении всей беременности делилась со слушателями своими ощущениями и переживаниями в ожидании ребенка.

«И сегодня она и ее муж Джерри были достаточно любезны и поделились с нами самой интимной частью этого процесса», – отметил Грейвз.

В своем аккаунте в Instagram радиоведущая выложила первые фотографии и видео новорожденного мальчика.

Публикация от Cassiday Proctor (@radiocassiday) Фев 21, 2018 в 8:33 PST

Ребенка завали Джеймсоном, это имя выбрали слушатели радиостанции с помощью голосования.