В США радиоведущая родила в прямом эфире
Имя новорожденному мальчику выбрали слушатели с помощью онлайн-голосования.
Фото: radiocassiday / Instagram
Видео: radiocassiday / Instagram
Ведущая радиостанции The Arch в американском Сент-Луисе Кэссиди Проктор родила ребенка в прямом эфире, сообщает KSDK.
Как рассказал телеканалу соведущий девушки Спенсер Грейвз, Кэссиди на протяжении всей беременности делилась со слушателями своими ощущениями и переживаниями в ожидании ребенка.
«И сегодня она и ее муж Джерри были достаточно любезны и поделились с нами самой интимной частью этого процесса», – отметил Грейвз.
В своем аккаунте в Instagram радиоведущая выложила первые фотографии и видео новорожденного мальчика.
Ребенка завали Джеймсоном, это имя выбрали слушатели радиостанции с помощью голосования.