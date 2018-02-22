Праздник для националистов: в чем суть принятого на Украине закона о «реинтеграции» Донбасса

Под непрекращающиеся грохот выстрелов и канонаду взрывов в окрестностях Донецка и Луганска, неслышимые в Киеве, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Закон признает неподконтрольные Киеву территории Донбасса оккупированными, а «страной-агрессором» – Россию.

В соответствии с этим президент может в целях защиты суверенитета вводить в стране военное положение и применять армию на востоке Украины без объявления войны.

Если говорить об определениях, то ничего нового в этом законе, который в Киеве еще почему-то называют «законом о реинтеграции» Донбасса, нет. О том, что так называемые отдельные районы Донецкой и Луганской областей объявлены оккупированными территориями, а оккупирующей страной выступает Россия, мы слышим по меньшей мере четыре года с тех пор, как после госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти начали силовую операцию на юго-востоке страны, где жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать итоги Евромайдана. И с тем же постоянством, с каким верные Порошенко вооруженные силы обстреливают мирное население Донбасса.

Закон предполагает расширение полномочий президента и наделяет его правом использовать в Донбассе Вооруженные силы Украины и другие военные структуры, а также дает возможность введения военного положения – «АТО» («антитеррористическая операция» в регионе) переименуют, вся власть перейдет к военным. А как иначе «законно» применить войска? Конституция не позволяет.

И если еще вчера националисты из добровольческих батальонов нелегально обыскивали, допрашивали, пытали, расстреливали жителей Донбасса, то сегодня и завтра они будут творить бесчинства на законно-реинтеграционных основаниях. Читать далее...