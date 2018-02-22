Facebook и Instagram восстановили работу после глобального сбоя

Социальные сети Facebook и Instagram вновь заработали после глобального сбоя.

Ранее сообщалось, что вслед за социальной сетью Facebook, проблемы с работой у которой появились днем 22 февраля, «упало» и приложение Instagram.

О неполадках сообщали жители России, Украины, ряда европейских стран, Вьетнама, Южной Кореи. В течение нескольких минут был также недоступен Instagram.

Руководство компании не сообщило, что послужило причиной технического сбоя. К настоящему моменту соцсети восстановили работу в полном объеме.

«Я тут ни при чем!» – пошутил глава Чечни Рамзан Кадыров про «падение» Facebook и Instagram.