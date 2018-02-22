СМИ выяснили, кто бросил гранату в посольство США в Черногории

Гранату на территорию дипломатического комплекса США в столице Черногории бросил 43-летний житель Подгорицы Далибор Яукович. Об этом удалось узнать журналистам черногорской газеты Vijesti. Как отмечает издание, личность Яуковича была подтверждена его братом.

Мужчина в прошлом служил в югославской армии, а его поступок можно объяснить тем, что он был ярым противником вступления Черногории в НАТО, отмечают журналисты.

Судя по профилю Яуковича в Facebook, он награжден медалью «За заслуги в областях обороны и безопасности» Союзной Республики Югославии, которую подписал лично Слободан Милошевич.

Ранее сообщалось, что мужчина бросил во двор посольства США в Подгорице гранату, после чего совершил самоподрыв. В результате атаки никто, кроме нападавшего, не погиб, пострадавших тоже нет.