В Польше демонтируют памятник благодарности Советской армии

В польском городе Лидзбарк-Варминьский начался демонтаж памятника благодарности Советской армии. Об этом сообщает газета Lidzbarska.

Отмечается, что памятник находился в плохом состоянии, и городские власти выразили желание сохранить его прочные части и установить их на местном кладбище советских солдатов. При этом, по словам мэра Яцека Вюновского, пока они не получили на это согласия.

Польский Институт национальной памяти (IPN) направил мэру города письмо, пишет издание.

«По мнению IPN, памятники, выражающие так называемую благодарность Красной армии... отвечают критериям пропаганды коммунизма и должны быть удалены из публичного пространства», – сказано в письме.

Как пишет агентство РАР, в соответствии с изменениями, внесенными в закон о декоммунизации, «такого рода объекты должны быть ликвидированы собственниками территорий до конца марта».

Памятник установили в 1949 году на пересечении Бартошицкой и Варминьской улиц. После 1989 года с него убрали красные звезды. За ним никто не ухаживал, и памятник пришел в плачевное состояние. Его огородили сеткой.

Напомним, прошлой осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Таким образом, закон коснется более чем 450 памятников в стране, 230 из которых – памятники солдатам Красной армии.