Apple «запретила» Пасху

Компания Apple не внесла Пасху в календарь праздников в некоторых версиях новой прошивки для iPhone.

«Пасхальное воскресенье отображается в календарях в версии 11.2.2 операционной системы Apple iOS, но не в последней версии 11.2.5», – сообщает телеканал Fox News, отмечая, что в календаре смартфона есть Рождество и День благодарения.

Отмечается, что в новой версии можно добавить на свой телефон альтернативные календари – китайский, иудейский, мусульманский. При этом христианского календаря в этом перечне опций для последней версии iOS нет.

Как пишет «Интерфакс», один из недовольных пользователей позвонил в сервисный центр, чтобы выяснить причину отсутствия религиозных праздников, однако ему сказали, что календарь должен быть именно таким, так как компания решила удалить эти дни из календаря праздников США.