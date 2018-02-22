Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в подмосковной маршрутке

Московский окружной военный суд назначил от 12 до 18 лет колонии шестерым сторонникам запрещенной в РФ группировки ИГИЛ, которые готовили взрыв в маршрутке в подмосковных Люберцах.

«Признать виновными и назначить наказание каждому по совокупности преступлений в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – цитирует судью РИА Новости.

Изначально прокуратура требовала приговорить задержанных граждан Таджикистана к заключению на сроки от 12 до 16 лет и штрафу для каждого в 400 тысяч рублей, но суд принял решение ужесточить наказание.